Москва, 18 июля, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Несколько улиц в центре Москвы сделают пешеходными в выходные, 20 и 21 июля, в связи с проведением фестиваля «Лето в Москве». Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Так, движение для транспорта закроют на Большой Никитской, Малой Бронной, Большой Дмитровке, в Газетном переулке, а также на прилегающих улицах и переулках.

При этом на время проведения мероприятий фестиваля организуют двустороннее движение в Спиридоньевском, Вознесенском и Среднем Кисловском переулках.

Также в эти дни будет запрещена парковка на Большой Никитской, Малой Бронной, Большой Бронной, Большой Дмитровке, а также в Газетном, Спиридоньевском, Дмитровском, Среднем Кисловском, Большом Кисловском, Малом Кисловском, Брюсовом, Леонтьевском, Калашном переулках.

Кроме того, в районе проведения мероприятия будет запрещено использование средств индивидуальной мобильности и велосипедов. Чтобы комфортно добраться до фестивальных площадок, в Дептрансе рекомендовали воспользоваться метро.

Как сообщало ИА Регнум, фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» объединит все летние фестивали в российской столице. На площадках фестиваля смогут выступить все желающие. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, фестиваль станет самым продолжительным городским фестивалем в мире. Все 100 дней по всей Москве будут работать фестивальные площадки.