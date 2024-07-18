Москва, 18 июля, 2024, 13:16 — ИА Регнум. «Россети» завершили строительство линии электропередачи 500 кВ в Иркутской области протяженностью 295 км. Объект реализован в рамках второго этапа развития Восточного полигона железных дорог, он входит в состав национального проекта — комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Стоимость работ составила 28,6 млрд рублей.

Пресс-служба ПАО «Россети» photo 2024-07-18 13-12-51

До включения этой ЛЭП ключевой питающий центр Восточной Сибири — подстанция 500 кВ «Усть-Кут» — получал электроэнергию от Усть-Илимской ГЭС (Холдинг Эн+) по двум линиям электропередачи. Ввод третьей линии увеличит переток мощности на 107%, до 1502 МВт.

Трасса транзита проходит через Усть-Илимский и Усть-Кутский районы, пересекает 89 рек и ручьев, 19 автодорог, железную дорогу. Энергетики смонтировали 767 металлических решетчатых опор, обработанных от коррозии с помощью горячего оцинкования. По всей протяженности линии проложен грозотрос со встроенным оптическим кабелем.

Для подключения новой линии «Россети» расширили подстанцию «Усть-Кут», установив на ней шунтирующий реактор 500 кВ мощностью 180 МВАр. Применение современных средств компенсации позволит увеличить пропускную способность ЛЭП и минимизировать потери электроэнергии. Реактивная мощность объекта выросла на 28% — до 824 МВАр.

«Усть-Кут» также входит в состав комплексного плана. Эту подстанцию «Россети» построили в 2019 году вместе с ЛЭП 220 кВ «Усть-Илимская ГЭС — Усть-Кут №2». Она стала главным питающим центром Пеледуйского энергокольца — крупнейшей электросетевой системы Восточной Сибири, влияющей на надежность энергоснабжения Иркутской области, Якутии, Бурятии и Забайкалья. Общая протяженность кольца — 3,3 тыс. км.