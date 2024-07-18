Екатеринбург, 18 июля, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Фильмом открытия III международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая» станет криминальная трагикомедия режиссёра Евгения Григорьева «Сломя голову». Фестиваль пройдёт с 2 по 7 августа в Екатеринбурге при поддержке Министерства культуры России и Министерства культуры Свердловской области.

Постер фильма «Сломя голову»

По сюжету киноленты талантливый и скромный преподаватель античной литературы Андрей (Егор Корешков) становится свидетелем ограбления банка. Нечистый на руку следователь делает Андрея подозреваемым в совершении этого преступления. Андрей знакомится с брутальным начальником службы безопасности банка Сергеем (Владимир Битоков). Дружба этих геров запустит целую серию внезапных, трагикомичных и странных событий, в которых поступки в своей непредсказуемости обретут новые смыслы. Это история о том, что в современном мире нельзя оставаться лишь наблюдателем.

«Мы порассуждали на тему того, как сложно существовать в нынешних реалиях современному мужчине. На что он готов в определённых жизненных обстоятельствах и к чему может привести равнодушие», — рассказал режиссёр фильма, президент фестиваля «Одна шестая» Евгений Григорьев. — Впервые мы показали наш фильм в Москве на фестивале авторского кино «Зимний». И получили большое количество положительных отзывов как от индустрии, так и от обычных зрителей. Поэтому теперь, перед прокатом, решили показать его всем жителям и гостям Екатеринбурга в рамках нашего фестиваля. Екатеринбург в нашем фильме — это город на воде, который обнимают Уральские горы».

«Сломя голову» — это игровой полнометражный фильм Свердловской киностудии и онлайн-кинотеатра KION. Съемки проходили в Екатеринбурге. В съемках приняли участие реальные жители города: продавцы, таксисты, случайные прохожие. Главные роли в картине исполнили Егор Корешков, Владимир Битоков, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Рома Зверь и др. Лидер группы «Звери» Рома Зверь сыграл владельца кафе на городской набережной и написал музыку к фильму.

«В наше время роль мужчины в её классическом понимании затерялась в борьбе за права, индивидуализм, толерантность, погоню за свободой. Этот сценарий, на мой взгляд, попытка исследовать вопрос мужественности, героизма, силы физической и умственной. Попытка найти мужчине «место», — рассказал исполнитель главной роли актёр Егор Корешков («Горько!», «Психологини», «Отель Элеон», «Оптимисты», «Сломя голову» и др.).