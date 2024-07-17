Москва, 17 июля, 2024, 20:36 — ИА Регнум. Дивидендные выплаты Сбербанка помогают государству реализовывать стратегически важные задачи. Об этом заявил министр финансов РФ председатель наблюдательного совета Сбербанка Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА Регнум Сбер

«Сбер — один из ключевых эмитентов на российском рынке, — отметил он. — Банк стабильно платит дивиденды акционерам много лет. Для российского бюджета эта важные начисления, так помогают государству реализовывать стратегически важные задачи». В числе таких задач министр финансов назвал строительство социальных объектов инфраструктуры, таких как школы и больницы, транспортной инфраструктуры и других важных инициатив во благо общества.

Напомним, акционеры Сбера начали получать сообщения о выплатах дивидендов за 2023 год в размере 33,3 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Общая сумма выплат, утвержденная на годовом общем собрании акционеров, составит 752 миллиарда рублей. Это рекордная сумма дивидендов. Половина этих средств будет отправлена в бюджет России, так как государству принадлежит 50% и одна акция банка.