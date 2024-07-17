Москва, 17 июля, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Пожилая женщина оставила надпись краской на памятнике Минину и Пожарскому на Красной площади, её задержали правоохранители. Об этом сообщает 17 июля РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Aleksander Grishin/Global Look Press

Инцидент произошёл накануне. На барельефе памятника пенсионерка написала «ГУР», при ней был баллончик с краской.

Сотрудникам правоохранительных органов женщина рассказала, что ей позвонили мошенники и вынудили перевести им 840 тыс. рублей. Чтобы вернуть деньги, она согласилась на их условие — оставить запись на памятнике.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня две медсестры из подмосковных Мытищ и Краснознаменска написали аббревиатуру Главного управления разведки Украины (ГУР) на памятнике маршалу Георгию Жукову на Манежной площади. Женщин оперативно задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье о повреждении воинского мемориала, обеих отправили в СИЗО.

Обе женщины рассказали, что срочно нуждались в деньгах, чтобы погасить кредиты. По словам одной из медсестёр, телефонные мошенники выманили у неё 3 млн рублей, на протяжении двух месяцев угрожали и заставляли выполнять их указания. Задержанным грозит до пяти лет колонии.