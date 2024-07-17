В Москве пенсионерку задержали за осквернение памятника Минину и Пожарскому
Москва, 17 июля, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Пожилая женщина оставила надпись краской на памятнике Минину и Пожарскому на Красной площади, её задержали правоохранители. Об этом сообщает 17 июля РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Инцидент произошёл накануне. На барельефе памятника пенсионерка написала «ГУР», при ней был баллончик с краской.
Сотрудникам правоохранительных органов женщина рассказала, что ей позвонили мошенники и вынудили перевести им 840 тыс. рублей. Чтобы вернуть деньги, она согласилась на их условие — оставить запись на памятнике.
Как сообщало ИА Регнум, 3 июня две медсестры из подмосковных Мытищ и Краснознаменска написали аббревиатуру Главного управления разведки Украины (ГУР) на памятнике маршалу Георгию Жукову на Манежной площади. Женщин оперативно задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье о повреждении воинского мемориала, обеих отправили в СИЗО.
Обе женщины рассказали, что срочно нуждались в деньгах, чтобы погасить кредиты. По словам одной из медсестёр, телефонные мошенники выманили у неё 3 млн рублей, на протяжении двух месяцев угрожали и заставляли выполнять их указания. Задержанным грозит до пяти лет колонии.