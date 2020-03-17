Москва, , 16:25 — REGNUM Использование наличных денег опасно с точки зрения распространения вируса COVID-19, сообщил 17 марта журналистам президент Сбербанка Герман Греф.

Глава Сбербанка напомнил, что сейчас, благодаря «многолетним усилиям» банковского сектора, любой житель России может «практически полностью отказаться от использования наличных средств». Это позволяют сделать современные цифровые формы платежей и дистанционных сервисов.

Греф «И я прошу стараться как можно меньше пользоваться наличными в этот период времени».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 марта, в Банке России заявили, что наличными следует пользоваться с осторожностью — из-за риска заразиться новым коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Банк России предупредил о риске заразиться COVID-19 через наличные деньги