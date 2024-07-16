Москва, 16 июля, 2024, 18:10 — ИА Регнум. В Москве продолжается благоустройство Кадашевской набережной, в ходе выполненных работ будут установлены исторические фонари, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

«В настоящее время ведётся устройство кабельной канализации общей протяжённостью более 5 км, в неё уберут воздушные провода, чтобы улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, на набережной и в переулках установят свыше 110 фонарей в историческом стиле с энергосберегающими светильниками, парапеты и деревья будут акцентированы подсветкой, отметил заместитель мэра Москвы. На территории посадят более 100 деревьев и кустарников, обустроят газоны и цветники.

«Основная задача — сделать пространство вдоль воды комфортной прогулочной территорией, сохранив при этом транзитную функцию набережной», — заявил Бирюков.

Он уточнил, что на данный момент выполнено 30% от общего объема работ. Благоустройство Кадашевской набережной планируется полностью завершить до конца текущего года.

Также для удобства пешеходов специалисты расширят тротуары и обновят их покрытия, на проезжей части уложат более 24 тыс. квадратных метров асфальта, сделают новую ливнёвку. На набережной появятся более 30 скамеек для отдыха, около 50 велопарковок и 11 информационных стел, которые помогут сориентироваться в этом районе, добавил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства.