Москва, 16 июля, 2024, 12:42 — ИА Регнум. В Москве благоустраивают Кадашёвскую набережную и прилегающие к ней переулки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы На Кадашёвской набережной Москвы расширят тротуары и установят новые фонари

«Основная задача — сделать пространство вдоль воды комфортной прогулочной территорией, сохранив при этом транзитную функцию набережной», — рассказал он. На Кадашёвской набережной, в Старомонетном и Пыжевском переулках выполнено 30% от общего объема работ. Завершить благоустройство специалисты Комплекса городского хозяйства намерены до конца года.

На набережной и в переулках установят свыше 110 фонарей в историческом стиле с энергосберегающими светильниками, парапеты и деревья будут акцентированы подсветкой, отметил заместитель мэра Москвы. На территории посадят более 100 деревьев и кустарников, обустроят газоны и цветники.

«Для удобства пешеходов расширим тротуары и обновим их покрытия, на проезжей части уложим более 24 тыс. квадратных метров асфальта, сделаем новую ливневку», — рассказал Пётр Бирюков. На набережной появятся более 30 скамеек для отдыха, около 50 велопарковок и 11 информационных стел, которые помогут сориентироваться в этом районе.