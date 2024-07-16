Москва, 16 июля, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Оборот московских компаний в индустрии моды вырос на 46% за последние три года. По словам заместителя мэра российской столицы Натальи Сергуниной, он превысил 230 млрд рублей.

Василий Иванов ИА REGNUM Мода

Сергунина рассказала, что город оказывает предпринимателям поддержку на каждом этапе — от регистрации бизнеса и поиска поставщиков до укрепления на российском и международном рынках. «Как результат — число специалистов в сфере моды и смежных областях в Москве достигло почти 78 тысяч», — отметила она.

Представители индустрии моды могут получить грант от 75 тысяч до 30 миллионов рублей на покупку оборудования, обучение сотрудников, патентование и регистрацию изобретения. Всего в московской индустрии моды работают около 13 тысяч организаций.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Московской неделе моды весной нынешнего года приняли участие более 200 российских и зарубежных дизайнеров.