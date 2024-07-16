Оборот в московской индустрии моды достиг 230 млрд рублей
Москва, 16 июля, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Оборот московских компаний в индустрии моды вырос на 46% за последние три года. По словам заместителя мэра российской столицы Натальи Сергуниной, он превысил 230 млрд рублей.
Сергунина рассказала, что город оказывает предпринимателям поддержку на каждом этапе — от регистрации бизнеса и поиска поставщиков до укрепления на российском и международном рынках. «Как результат — число специалистов в сфере моды и смежных областях в Москве достигло почти 78 тысяч», — отметила она.
Представители индустрии моды могут получить грант от 75 тысяч до 30 миллионов рублей на покупку оборудования, обучение сотрудников, патентование и регистрацию изобретения. Всего в московской индустрии моды работают около 13 тысяч организаций.
Как ранее сообщало ИА Регнум, в Московской неделе моды весной нынешнего года приняли участие более 200 российских и зарубежных дизайнеров.