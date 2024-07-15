Вашингтон, 15 июля, 2024, 22:52 — ИА Регнум. Внезапно умершим в киевском отеле американцем оказался 57-летний военный советник Ричард Кирлин. Об этом говорится в некрологе на американском сайте онлайн-мемориала Legacy.

ИА Регнум F-16, Украина

«Ричард «Рич» Гарри Кирлин, 57 лет, неожиданно скончался 24 июня 2024 года в Киеве, Украина», — указали в некрологе.

По официальной информации, Кирлин был военным советником ВВС США, а также служил в Госдепартаменте.

Известно, что Кирлин прибыл на Украину за 10 дней до смерти и занимался вопросом поставок военных самолётов F-16.

Причину его смерти не уточнили.

Как сообщало ИА Регнум, по данным издания «Страна. ua», 25 июня в Киеве нашли мёртвым атташе посольства США на Украине. Его тело обнаружили в киевской гостинице Hilton. Правоохранители не выявили на теле следов насилия. По данным источника издания, мужчина приехал на Украину 15 июня. В соответствии с медицинскими показателями, предоставленными посольством США, он страдал от высокого уровня холестерина.