Сеул, 15 июля, 2024, 19:25 — ИА Регнум. После заключения нового договора между Россией и КНДР Южная Корея не сможет больше поддерживать с Москвой прежний уровень отношений. Об этом заявил министр иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ёль.

Он отметил, что государство продолжит участие в «усилиях международного сообщества по конфликту на Украине», а также будет реагировать вместе с ним на угрозы собственной безопасности. По его мнению, военное сотрудничество РФ и КНДР угрожает безопасности страны.

«Суровая реальность такова, что южнокорейско-российские отношения и ранее были ограничены из-за конфликта на Украине, а из-за недавно заключенного Северной Кореей и Россией «Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве» они еще более осложнились», — заявил Чо Тхэ Ёль во время форума глобальной внешней политики и безопасности в южнокорейском парламенте.

Он также подчеркнул, что Южная Корея готова наращивать стратегическую коммуникацию с Китаем, который, по его мнению, не заинтересован в нестабильности международного порядка. Министр иностранных дел утверждает, что сближение РФ и КНДР «идёт в разрез с интересами Китая».

Как передавало ИА Регнум, 20 июня Южная Корея обвинила Россию и КНДР в нарушении резолюций ООН. По мнению одного из представителей МИД Южной Кореи Лим Су Сока их военное и техническое сотрудничество является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве по итогам переговоров в Пхеньяне. Отмечается, что целью нового документа будет обеспечение большей стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.