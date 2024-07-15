Москва, 15 июля, 2024, 17:51 — ИА Регнум. За время реализации столичной программы капитального ремонта специалисты преобразили 365 домов красного цвета, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

Официальный портал мэра и правительства Москвы

Работы прошли в доме 17 на улице Бориса Галушкина, он был построен по индивидуальному проекту в 1958 году. Сообщается, что в ходе капитального ремонта были восстановлены швы, проведена докомпоновка утраченных элементов кирпичной кладки, а также гидрофобизация. Специалисты заменили водосточные трубы, отремонтировали входные группы и цокольную часть здания.

Помимо этого, был выполнен ремонт дома 2, корпуса 1, на Большой Черемушкинской улице. Здание построили по типовому проекту в 1954 году. Строители восстановили кирпичную кладку и провели расшивку швов. Также гидрофобизировали кирпичную кладку, восстановили архитектурные элементы здания, заменили штукатурный слой всей поверхности цоколя и выполнили покраску в коричневый цвет.

Также ремонтные работы прошли в доме 40 на 1-й Брестской улице. Здание в неоклассическом стиле было построено по индивидуальному проекту в 1902 году. В рамках капремонта специалисты привели в порядок фасад, крышу, заменили магистрали инженерных систем, отремонтировали балконы и входные группы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в 2024 году в столичную программу капремонта вошли более 2,3 тысячи домов, в том числе 463 в ЦАО, 318 на севере, 247 на юге.