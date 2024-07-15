Москва, 15 июля, 2024, 16:25 — ИА Регнум. С начала 2024 года 19,3 тысячи москвичей заключили договоры на новые квартиры по программе реновации, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Станислав Красильников/ТАСС

«Всего по программе реновации ключи от квартир в 306 новых домах получили 154,1 тысячи человек. Из них 19,3 тысячи — в первом полугодии 2024-го. Это почти на 20% превышает показатель аналогичного периода прошлого года», — уточнил он.

По словам Ефимова, жителям столицы предлагается равнозначное жилье в новостройках. Это значит, что новые квартиры содержат такое же количество комнат, как и прошлое жильё москвичей. Но при этом их общая площадь увеличена за счёт более просторных кухонь и коридоров, добавил заммэра.

Отмечается, что первые этажи в таких домах — нежилые. Там размещены лифтовые холлы, технические помещения, вестибюли и почтовые ящики. В районе новостроек продолжают открываться магазины и кафе, детские секции, фитнес-клубы и салоны красоты.

На востоке Москвы к этому моменту обладателями новых квартир стали около 4,3 тысячи москвичей, в западной части столицы — около 3,4 тысячи, на юго-востоке и юго-западе — более 3 тысяч в каждом, на севере — свыше 2,1 тысячи. По данным главы департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, в новостройках выполнена улучшенная отделка по стандартам программы реновации, которые утверждало правительство Москвы.

Ранее Владимир Ефимов заявил, что общая площадь жилья, которое построят в Москве в рамках 11 проектов комплексного развития территорий, составит почти 450 тысяч квадратных метров. Благодаря этому в квартиры смогут заехать примерно 9 тыс. человек.