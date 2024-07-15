Грозный, 15 июля, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Кадры с места взрыва газовых баллонов в Итум-Калинском районе Чечни, в результате которого погибли пять человек, опубликовали 15 июля «Известия».

Кадр из видео

Взрыв произошёл на стройплощадке компании «Дагспецстрой» в селе Башин-Кали. На кадрах с места происшествия видны обломки, часть из которых продолжает гореть, и густой чёрный дым.

На стройплощадке работают сотрудники пожарной службы.

Как сообщало ИА Регнум, пострадавших с травмами лёгкой и средней степени тяжести отвезли в больницу в селе Шатой, тяжёлых отправили в республиканскую больницу в Грозный. При взрыве погибли пять человек, ещё 26 пострадали.