Москва, 15 июля, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Ежегодно столичные заводы производят более 278 тысяч тонн копчёных и варёных колбас. Такой объём стал возможен благодаря мерам поддержки, которые предоставляет город местным производствам. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Сегодня фабрикам доступно больше 20 всесторонних инструментов, используя которые они улучшают качество изделий, расширяют ассортимент и наращивают объёмы выпуска, удовлетворяя потребности рынка в продукции», — сказал он.

Министр правительства отметил, что ежедневно в Москве изготавливают около 407 тонн копчёных колбас, ежегодно — 147 тысяч тонн. Также московские заводы каждый день выпускают около 364 тонн варёных колбас, это более 131 тысячи тонн за год.

Например, по итогам 2023 года Черкизовский мясоперерабатывающий завод выпустил около 116 тысяч тонн мясной продукции. Предприятие произвело восемь тысяч тонн варёно-копчёных колбас и около десяти тысяч тонн — сырокопчёных, 11 тысяч тонн рубленных полуфабрикатов, 13 тысяч тонн ветчины, а также 17 тысяч тонн сосисок.

Директор по коммуникациям предприятия Анастасия Михайлова отметила, что в основном продукция завода поставляется на продажу в столичную розницу, а также в магазины более чем 40 других регионов РФ. За минувший год на предприятии было установлено 48 единиц нового оборудования, что позволило увеличить плановые объёмы выпуска продукции на 10%, почти до 127 тысяч тонн в год.

Предприятие «Элитгрупп инвест» ежемесячно производит от 10 до 40 тонн мяса в бобинах. Поставки продукции идут в рестораны и кафе. Таких результатов удалось достичь с помощью городских мер поддержки, в 2023 году Москва предоставила компании землю без торгов по ставке один рубль в год.

Как передавало ИА Регнум, мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что промпредприятия Москвы за последние семь лет нарастили объём производства более чем в два раза. Сейчас Москва является городом, где работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, в которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается от 40 до 50 крупных и средних предприятий и около 100 — малых, добавил он.

Ранее министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова заявила, что суммарная поддержка столичной промышленности в 2024 году превысила 90 млрд рублей.