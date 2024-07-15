Москва, 15 июля, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Немецкий гонщик Ральф Шумахер, родной брат семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, публично признался в нетрадиционной сексуальной ориентации (движение ЛГБТ признано экстремистским в РФ и запрещено).

IMAGO/Thomas Pakusch/Global Look Press Ральф Шумахер

Шумахер 15 июля опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) фото, на котором наблюдает за закатом с борта яхты в обнимку с мужчиной.

Ральф Шумахер выступал в «Формуле-1» с 1997 по 2007 год. Он одержал шесть побед и 27 раз поднимался на подиум. С октября 2001 по февраль 2015 года он был женат на бывшей модели Коре Шумахер, в их браке родился сын Дэвид, который также является автогонщиком.

По данным СМИ, 49-летний Шумахер уже более двух лет находится в отношениях со своим бывшим бизнес-менеджером.

Как передавало ИА Регнум, Михаэль Шумахер 29 декабря 2013 года получил серьёзную черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах во французском Мерибеле накануне своего 44-летия. Гонщик оставался в коме до лета следующего года. Семья перевела его на домашнее лечение и приняла решение не распространять информацию о состоянии его здоровья.

Брат Шумахера Ральф заявлял в декабре 2023 года, что семикратный чемпион «Формулы-1»уже никогда не сможет жить полноценной жизнью, как прежде, хотя современные медицинские технологии позволили многого добиться в лечении спортсмена.