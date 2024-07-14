Чебоксары, 14 июля, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Звезду советских фильмов актрису Любовь Стриженову, которая в последние годы была известна как монахиня Иудифь, похоронили на территории Алатырского Свято-Троицкого монастыря в Чувашии.

Кадр из к/ф «Вечный зов». Реж. Владимир Краснопольский, Валерий Усков. Любовь Стриженова

Похороны состоялись в скиту на территории чувашского монастыря.

Ранее в монастыре заявили, что причиной смерти Стриженовой стал инсульт.

Как сообщало ИА Регнум, актриса скончалась 11 июля на 83-м году жизни. Одной из главных её ролей стала Капитолина в многосерийном фильме «Вечный зов». На Всесоюзном радио Гостелерадио СССР женщина вела передачу «Взрослым о детях». Последней её работой в кино стала комедия «Любовь-морковь», вышедшая на экраны в 2007 году.

В 2008 году Стриженова решила уйти в Киево-Николаевский женский монастырь в Чувашии, где приняла монашеский постриг с именем Иудифь. С того же года служила в женской общине при Свято-Троицком мужском монастыре в городе Алатыре.