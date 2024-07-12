Чебоксары, 12 июля, 2024, 13:43 — ИА Регнум. В Чувашии 11 июля умерла звезда советских фильмов, актриса Любовь Стриженова, которая в последние годы была известна как монахиня Иудифь, сообщил монахАристоклий Набокин.

Кадр из видео Любовь Стриженова

«На 83 году жизни отошла ко Господу монахиня Иудифь, актриса Любовь Стриженова», — написал он.

Актриса родилась 6 августа 1940 года в Москве. В 1963 году окончила Школу-студию МХАТ, после чего служила на сцене театра. Стриженова также работала на Всесоюзном радио Гостелерадио СССР, где вела передачу «Взрослым о детях». Зрителям она известна по ролям в таких картинах, как «Вечный зов», «Каникулы Кроша», «Стежки-дорожки» и других. Последней ее работой в кино стала комедия «Любовь-морковь», вышедшая на экраны в 2007 году.

В 2008 году Стриженова решила уйти в Киево-Николаевский женский монастырь в Чувашии, где приняла монашеский постриг с именем Иудифь.