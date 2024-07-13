Москва, 13 июля, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Выставка о столичной промышленности пройдёт в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» с 10 августа по 8 сентября, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщили на официальном сайте столицы.

Mos.ru

На выставке «Москва промышленная. Город будущего» покажут достижения столичных предприятий. Гостям представят не только экспонаты, для них проведут встречи экспертами, лекции и мастер-классы с участием известных шеф-поваров.

«Каждый посетитель сможет попробовать себя в роли авиаконструктора, разработчика космических систем и оператора станка», — отметил Ликсутов.

Посетители узнают о развитии особой экономической зоны «Технополис Москва». В том числе им расскажут о достижениях предприятий в фармацевтической, медицинской, авиационной, ракетно-космической и других областях промышленности. На выставке также будут работать детская зона и фуд-корт.

Как сообщало ИА Регнум, форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» будет проходить более чем на 30 площадках по всей столице. Участникам мероприятия представят различные интерактивные пространства, возможность заняться серфингом. В рамках фестиваля будут в том числе будут занятия для детей.