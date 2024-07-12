Москва, 12 июля, 2024, 19:19 — ИА Регнум. В столичном парке искусств «Музеон» в течение полутора месяцев будет проходить форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030». Его участники смогут заняться серфингом, узнать о работе Московского кинокластера, познакомиться с достижениями космической отрасли, посетить современные интерактивные пространства для детей и многое другое.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк искусств «Музеон». Жара в Москве

Как сообщает Официальный портал мэра и правительства Москвы, фестиваль станет отражением концепции программы «Мой район», разработанной по поручению Сергея Собянина. Здесь будут реализованы основные принципы проекта: шаговая доступность образовательных, спортивных, историко-культурных, досуговых объектов, а также внедрение передовых технологий во всех городских сферах.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» пройдет более чем на 30 площадках по всему городу. Горожане узнают все о развитии города: его технологиях, экономике, транспорте, промышленности, культуре, спорте и образовании.