Москва, 12 июля, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Проводивший 12 июля плановый испытательный полёт самолёт SSJ New успешно приземлился на аэродроме в Раменском. Об этом сообщила пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

Сергей Мальгавко/ТАСС

Ранее в этот день во время перегоночного рейса в Подмосковье произошло крушение выпущенного в 2014 году лайнера SSJ-100, на борту которого не было пассажиров. В ОАК зверили, что специалисты разработчика и производителя самолёта окажут всё необходимое содействие в расследовании причин авиакатастрофы.

В то же время опытный образец нового самолёта Sukhoi Superjet с импортозамещёнными системами (модификация NEW) проходил испытания в подмосковном Жуковском, добавили в ОАК.

«Он только что завершил испытательный полёт, успешно приземлился на аэродроме Раменское», — проинформировали в пресс-службе.

В мае 2023 года госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что в лайнерах SSJ New практически не будет компонентов иностранного производства. Он уточнил, что у самолёта отечественный фюзеляж, а также он оснащён российскими двигателем и авионикой.