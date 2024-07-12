Москва, 12 июля, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Интернет-портал «Московский спорт» заработал в столице, в нём собрали информацию о всех спортивных событиях и другую полезную информацию, заявил 12 июля в Telegram-канале департамент информационных технологий города.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«Раньше всю информацию нужно было искать на сайтах учреждений, а теперь она собрана на одном портале», — говорится в сообщении.

Новый портал поможет москвичам организовать спортивные занятия в столице и найти единомышленников. На сайте также можно записаться в секции, найти и арендовать спортивные площадки, подобрать тренеров, в том числе для детей.

Чтобы записаться на необходимые услуги, требуется авторизация с помощью учётной записи mos.ru. Также можно оценить другие возможности сайта. Для этого регистрации не требуется.

Как передало ИА Регнум, администрация Москвы 11 июля сообщила об открытии 72 новых спортивных площадок для тренировок на воздухе. Всего в столице 186 таких локаций. На площадках проводят занятия фитнесом, тренировки по футболу, волейболу, баскетболу и другим видам спорта. Также есть возможность заниматься бегом и ушу.