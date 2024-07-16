Южно-Сахалинск, 16 июля, 2024, 14:00 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске стартовал проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2024». Он объединил более 4,5 тыс. участников из 78 регионов страны: разработчиков и изготовителей беспилотных авиационных систем (БАС), представителей университетов, профильных ведомств и власти. В этом году в центре внимания — беспилотные авиасистемы, новая энергетика, искусственный интеллект, биотехнологии и вопросы улучшения качества жизни людей. И проведение мероприятия — одна из мер поддержки по развитию отрасли нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

Пресс-служба НТИ «Архипелаг 2024»

Сахалин в качестве места для проведения «Архипелага» был выбран неслучайно. В островном регионе уже несколько лет беспилотники используются в народном хозяйстве. С их помощью следят за лесными пожарами, состоянием дорог, стихийными свалками и даже в тестовом режиме перевозят биоматериалы и лекарства между лечебными учреждениями. Кроме того, российское правительство определило Сахалинскую область площадкой для создания научно-производственного центра по развитию беспилотной авиации. Таких регионов в стране всего восемь.

По оценке губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, отрасль буквально взлетает, её поднимают специалисты из многих регионов России, десятки конструкторских бюро и заводов.

«Сейчас здесь на Сахалине, на Пушистом, в Южно-Сахалинске происходят исторические события: создается новая отрасль беспилотной авиации. С официального разрешения летают беспилотники. Каждый беспилотник, который поднимается в воздух, имеет свою программу, утвержденный план как большая авиация. Он запрашивает разрешение на посадку, его видят локаторы, цифровые системы, которые проходят тестирование, следят за цифровым небом», — подчеркнул он.

Главной целью развития таких технологий губернатор называет улучшение качества жизни людей: в экономике они нужны для повышения эффективности, а в быту — для того, чтобы было удобно и интересно жить.

В рамках «Архипелага» будет испытано много сценариев использования беспилотников в народном хозяйстве. Среди основных — доставка грузов, комплексные кадастровые работы, мониторинг строительных массивов, линейных объектов и водных объектов.

Частью программы проектного интенсива станет также хакатон по разработке унифицированных решений для российских дронов. С 13 по 17 июля созданием пилотной версии единого перечня комплектующих деталей для беспилотников займется большой коллектив. Это прошедшие предварительный отбор специалисты из ведущих компаний — производителей комплектующих для БАС, а также промышленные дизайнеры, инженеры-конструкторы, специалисты по разработке продукта, графические, коммуникационные и цифровые дизайнеры.

«Это уникальная возможность внести свой вклад в будущее авиабеспилотия и быть в числе лидеров индустрии», — отметил ректор Университета 2035 Вадим Медведев.

Результатом хакатона станут 3D-модели комплектующих и готовые к производству дизайн-макеты графических элементов.

А до 21 июля в рамках масштабных гражданских учений с участием 40 региональных команд будут отработаны 15 сценариев применения беспилотников. Это позволит протестировать в реальных условиях технологические решения, чтобы в дальнейшем внедрить их в экономику регионов.

Также на «Архипелаге-2024» протестируют технологии контроля неба и продемонстрируют более 30 видов современного российского оборудования для обнаружения и защиты объектов от противоправного применения БПЛА.

Многие компании, занимающиеся разработкой беспилотников и комплектующих к ним, помогают развивать нацпроект «Малое и среднее предпринимательство».

Благодаря федеральной стратегической инициативе «Взлет — от стартапа до IPO» бизнес может получить льготные кредиты с господдержкой под 3% для инновационных и высокотехнологичных компаний, относящихся к субъектам МСП. Средства можно потратить на модернизацию производства, закупку сырья, уплату налогов, включая НДФЛ, профинансировать участие в тендере. На участие в программе поддержки может претендовать бизнес из 16 различных сфер. Узнать, какие еще меры поддержки от государства доступны для бизнеса, можно в центрах «Мой бизнес» или на платформе МСП.РФ.

Помимо беспилотников, участники интенсива обсудят развитие водородных технологий, вопросы применения искусственного интеллекта в системе управления регионом, улучшение качества жизни человека и развитие биотехнологий.

Так, на треке «Человек+» участники проработают социогуманитарные вызовы развития биотехнологий, отраслевые направления биотеха в модели технологического суверенитета и выйдут на сборку платформы суверенных биотехнологий. Один из этапов будет ориентирован на поиск прорывных направлений и сильных идей по направлениям «Еда как лекарство», «Биотехнологии в животноводстве», «Биотехнологии для океана и аквакультур», «Технологии замещения тканей и органов» и других.

К примеру, эксперт рынка НТИ FoodNet Ольга Орлова в кулуарах «Архипелага» рассказала о пищевых 3D-принтерах, которые могут стать персональным кухонным прибором: они будут подстраиваться под параметры, рекомендации и медицинские показания каждого члена семьи, добавлять необходимые микронутриенты.

Отдельным треком программы станет «Качество жизни. Новые горизонты» Агентства стратегических инициатив, который включает в себя разработку общественно значимых инициатив, направленных на достижение национальных целей развития России. Результатом также станет выработка предложений в обновленную Стратегию развития Агентства.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Беспилотные авиационные системы» был запущен в январе 2024 года. Он определяет стратегию развития беспилотной авиации России с 2030 по 2035 год. Благодаря нацпроекту в стране создадут условия для производства самых различных типов аппаратов, расширения их применения во всех секторах экономики, в результате чего должна сформироваться инновационная отрасль, которая откроет дополнительные возможности для бизнеса и общества в целом.