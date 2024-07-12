Москва, 12 июля, 2024, 09:48 — ИА Регнум. Москва за первое полугодие 2024 года сэкономила более 11 млрд рублей благодаря технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (НМЦК) в системе госзакупок. Об этом заявила заместитель мэра столицы, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Она отметила, что за шесть месяцев этого года эксперты выдали 1148 заключений, а заявленная сумма закупок оценивается в 590,47 млрд рублей.

Экспертизу НМЦК проводит столичный департамент экономической политики и развития. Исключением являются закупки по текущему ремонту, благоустройству, устройству пешеходных зон, сносу, локальным мероприятиям и ремонтно-реставрационным работам.

Проверку проводят для контрактов на сумму более 30 млн рублей в случае, если закупка проходит в рамках 44-ФЗ, а также для договоров с начальной ценой 50 млн рублей и выше — в случае закупки по 223-ФЗ.

Как сообщало ИА Регнум, столичные производители пищевой промышленности на 10% увеличили свой оборот в январе–мае 2024 года. По словам Марии Багреевой, объём оборота за первые пять месяцев текущего года превысил 319 млрд рублей.

Она подчеркнула, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице действует более 20 антикризисных инструментов, которые помогают модернизировать производства, расширять цеха, закупать оборудование и другое.