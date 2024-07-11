Калуга, 11 июля, 2024, 18:41 — ИА Регнум. 219 муниципалитетов Калужской области получат в этом году финансирование по программе инициативного бюджетирования. Об этом рассказал председатель Законодательного собрания региона Геннадий Новосельцев на заседании консультативного совета глав администраций районов и городских округов. Выступление было посвящено программам, которые реализуются в Калужской области при поддержке партии «Единая Россия».

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев и губернатор региона Владислав Шапша

«Обнинск получил 10 миллионов рублей, Калуга — 15 миллионов. Мы посмотрим, как будет идти реализация, и дальше эта цифра, возможно, будет корректироваться в большую сторону», — отметил Геннадий Новосельцев.

Председатель Законодательного собрания Калужской области напомнил, что общая стоимость проектов в этом году составляет более 358 млн рублей. Из них средства областного бюджета составляют 250 млн рублей, софинансирование из местных бюджетов — 88 млн рублей, вклад населения и спонсоров — практически 20 млн рублей, или 5,5%. По мнению спикера, итоговая сумма уже сопоставима с финансированием программы «Формирование комфортной городской среды».

«По состоянию на 1 июля в целом по области полностью завершено выполнение 27 инициативных проектов», — добавил спикер парламента.

По программе школьных инициатив конкурсный отбор прошли 209 заявок. »В этом году сумма из областного бюджета была увеличена вдвое — выделено 100 млн рублей. Софинансирование из местных бюджетов — 12 млн рублей, вклад спонсоров 1,5 млн рублей», — подчеркнул Геннадий Новосельцев.

По Народной программе наказов «Единой России» из 2 600 проектов выполнено почти 70%. «Будет формироваться и новая народная программа на 2025–2030 годы, — пообещал Геннадий Новосельцев. — Этим займутся общественные приемные партии «Единая Россия».