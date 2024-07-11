Хельсинки, 11 июля, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Финский производитель катеров получил разрешение экспортировать суда Watercat на Украину. Лицензию на заседании 11 июля выдало правительство страны. Это следует из опубликованных решений кабмина.

Кадр из видео

Власти уточнили, что предоставили лицензию сроком до 31 декабря 2024 года для поставок катеров Watercat различных модификаций с артиллерийскими установками на Украину компании Marine Alutech. Поставки будут осуществлять через министерство обороны Нидерландов.

Лицензия на экспорт оборонной техники означает осуществление финансовой сделки.

Как сообщало ИА Регнум, в марте стало известно, что Финляндия подготовила боевые катера для украинской армии. Их планировалось доставить на Украину через территорию Румынии. Уточняется, что Финляндия передаст Украине боевые катера безвозмездно. Тип и количество поставляемых киевскому режиму судов не уточнили.

Также сообщалось, что Румыния обучает около 50 украинских военных пользоваться катерами.