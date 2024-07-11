Москва, 11 июля, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Для жителей и гостей Москвы открыли 72 новые площадки для бесплатных тренировок на свежем воздухе в рамках двух спортивных проектов. Об этом 11 июля, сообщили на официальном сайте мэра города.

Александр Щербак/ТАСС

«Среди новых мест для тренировок проекта «Мой спортивный район» 10 площадок для занятий фитнесом и игровыми видами спорта (футболом, волейболом, баскетболом и бадминтоном), 10 — для занятий бегом, еще 10 — для тренировок по ушу», — говорится в сообщении.

В рамках проекта «Спортивные выходные» открыли 42 новые площадки для тренировок. На них по субботам и воскресеньям проводят занятия по растяжке, йоге, танцам, а также функциональные тренировки. Также на ряде площадок занятия проводят вечером по вторникам и четвергам.

Для участия в тренировках необходимо зарегистрироваться на сайтах проектов «Мой спортивный район» и «Спортивные выходные». Всего в рамках этих программ работают 186 площадок. Большинство мероприятий на них проводят в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».

Как сообщало ИА Регнум, с 10 по 14 июля в Москве проходит фестиваль летних игр. На летних площадках проводят занятия по танцам, эстафеты, а также тренировки по футбольному фристайлу. Кроме того, организованы мастер-классы по созданию игрушек. Для детей также проводят игры на темы сказок и фильмов.