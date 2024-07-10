Москва, 10 июля, 2024, 15:28 — ИА Регнум. С 10 по 14 июля на Тверском бульваре в рамках проекта «Лето в Москве» состоится фестиваль летних игр, сообщил 10 июля официальный портал мэра Москвы Сергея Собянина.

Е. Самарина. Mos.ru

«Жителей и гостей столицы ждут тренировки на открытых площадках, танцы и эстафеты», — отмечалось в сообщении.

Занятия по футбольному фристайлу состоятся 10 и 12 июля в 15:00. Весёлые эстафеты пройдут 11 июля в 18:00 и 13 июля в 15:00.

Для поклонников танцев 11 июля в 16:00 и 13 июля в 13:00 проведут мастер-класс по джаз-фанку, 10 и 14 июля в 16:00 — по хип-хопу, 11 и 13 июля в 17:00 — по сальсе, а 12 июля в 18:00 и 14 июля в 16:00 — по бачате.

Творческие натуры ждут у памятника Сергею Есенину. В уютных шале 10 и 12 июля в 15:00, а также 13 и 14 июля в 16:00 гостям фестиваля предложат оформить летающие супервертушки с пусковым механизмом. 11 и 14 июля в 15:00 юные посетители раскрасят бабочку с хлопающими крыльями, а 10, 12 и 14 июля в 18:00 распишут маркерами миниатюрные вентиляторы.

Ежедневно с 15:00 по будням и с 12:00 по выходным в творческой лаборатории дети старше пяти лет будут создавать игры-бродилки на тему таких любимых сказок и фильмов.

Также на бульваре можно будет пополнить коллекцию настольных игр, современных игрушек и обновить спортивный инвентарь: мячи, ракетки и воланчики для бадминтона, а также наборы для пинг-понга.

Как передавало ИА Регнум, летом в столице проведут ряд ночных прогулок по Московскому метрополитену. В путешествие можно будет отправиться рамках проекта «Экскурсии в метро».

Ближайшая экскурсия состоится 19 июля. Из электродепо «Измайлово» участники отправятся в путешествие по Арбатско-Покровской и Филевской линиям метро с остановками на станциях «Партизанская», «Электрозаводская» и «Площадь Революции».