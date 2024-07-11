Москва, 11 июля, 2024, 15:48 — ИА Регнум. В саду «Аквариум» в центре Москвы выполнено более 40% работ по благоустройству. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве российской столицы Пётр Бирюков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фонтан у Театра имени Моссовета

Он напомнил, что сад «Аквариум» — любимое место отдыха москвичей, артистов и зрителей театра «Моссовета». «В ходе благоустройства сохраним привычный облик пространства, но добавим ему функциональности», — пообещал Пётр Бирюков. Как рассказал заместитель мэра Москвы, специалисты Комплекса городского хозяйства обновят тротуары, установят удобные скамейки и фонари в историческом стиле. Работы завершатся к осени.

Рабочие приведут в порядок три фонтана, колоннаду почистят и покрасят, а расположенный за ней грот с мини-фонтаном восстановят. Возле входа в сад появятся четыре видеоэкрана, где будут транслировать сцены из спектаклей, и шесть афиш-лайтбоксов.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в этом году началось обустройство новой прогулочной набережной в парке «Коломенское».