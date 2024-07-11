Махачкала, 11 июля, 2024, 10:16 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали в аэропорту Махачкалы мужчину при попытке вывезти 54 слитка золота и золотые ювелирные изделия из России, сообщили 11 июля в пресс-службе ведомства.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

Уточняется, что в пункте пропуска у одного из пассажиров, вылетавших из России, обнаружили 54 слитка, изготовленные кустарно, а также лом золотых ювелирных изделий.

«Стоимость изъятого превысила 142 миллиона рублей», — сообщили в ведомстве.

Груз мужчина прятал в специально изготовленном корсете под одеждой. Следственный отдел ФСБ возбудил уголовное дело по статье о контрабанде (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля ФСБ проинформировала о попытке вывезти из России детали для военной техники. В Челябинской области задержали мужчину, который оформил через транспортную службу отправку груза в одну из стран Центральной Азии. В посылке, которую он хотел отправить, нашли две единицы комплектующих, применяемых в бронетанковой и боевой воздушной технике. Ведомство возбудило уголовное дело по статье о незаконном перемещении через госграницу вооружения (п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ).