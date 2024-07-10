Челябинск, 10 июля, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Силовики пресекли канал контрабанды деталей для военной техники в Челябинской области, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

РИА Новости

«Установлена причастность гражданина России к организации в интересах иностранного государства незаконного перемещения продукции военного назначения», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что мужчину задержали после оформления отправки груза в одну из стран Центральной Азии через транспортную службу. В посылке обнаружили две единицы комплектующих, применяемых в бронетанковой и боевой воздушной технике.

Следственные органы возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК России (п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК России «незаконное перемещение через государственную границу вооружения, иной военной техники группой лиц по предварительному сговору»).

В управлении добавили, что россиянину уже предъявили обвинение. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщало ИА Регнум, в мае российская таможня не позволила вывезти на Украину установки для сброса ракет военной авиацией. В ФТС добавили, что в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статье о контрабанде военной техники. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

В том же месяце украинца, проживавшего в Запорожской области, выдворили из России за попытку передать Киеву данные о российской военной технике. Выяснилось, что житель города Пологи собирал информацию о дислокации российских военных и военной техники на территории Запорожской области. Украинец попытался передать эти данные в Киев. Въезд ему закрыли на 20 лет.