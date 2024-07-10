Красноярск, 10 июля, 2024, 23:48 — ИА Регнум. Возгорание произошло в здании автосервиса площадью 1,8 тысячи квадратных метров в Красноярске. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Уточняется, что пожар произошёл в двухэтажном здании из железобетона, расположенном на улице Академгородок. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Всего к тушению огня привлечено более 40 человек и 11 единиц техники, площадь горения составила 1,8 тысяч кв. метров.

Пожарными спасено два человека, информация о пострадавших не поступала. Отмечается, что в здании находится техника, возможно нахождение газовых баллонов. Причины пожара устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало о пожаре на складе по переработке вторсырья в Волгограде. Изначальная площадь возгорания составила 500 кв. м, затем она возросла вдвое. Уточнялось, что возгорание произошло утром 10 июля на складе в Краснооктябрьском районе города.

8 июля загорелся склад на территории промышленного предприятия в Мурманской области. Огонь полыхал в помещении, где хранился апатит-нефелиновый концентрат. По данным МЧС загорелась кровля на высоте 56 метров. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров.