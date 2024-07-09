Мурманск, 9 июля, 2024, 05:48 — ИА Регнум. Склад на территории промышленного предприятия загорелся в Мурманской области. Об этом 9 июля сообщила пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Информация о возгорании склада апатит-нефелинованого концентрата, расположенного на территории промышленного предприятия в городе Кировске поступила в ГУ МЧС по Мурманской области поздно вечером 8 июля. Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения установили, что происходит горение кровли на высоте 56 метров.

Площадь пожара составила 1500 кв. метров, к ликвидации возгорания привлечены 46 человек и 14 единиц техники. По состоянию на 05:09 мск удалось ликвидировать открытое горение. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Ростовской области удалось локализовать крупный пожар площадью пять тысяч квадратных метров. Возгорание произошло на территории посёлка Золотой Колос в Аксайском районе. Предварительно, причиной пожара послужило замыкание электропроводки в жилом доме, пострадавших нет.

Также сообщалось о крупном пожаре на складе готовой продукции в Братске Иркутской области. Площадь горения составила шесть тысяч квадратных метров. Люди в результате пожара не пострадали.