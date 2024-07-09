Москва, 9 июля, 2024, 14:44 — ИА Регнум. На рабочей встрече в Москве представители блока управления персоналом ПАО «Россети» рассказали коллегам из кубинской энергетической корпорации Union Electrica de Cuba (UNE) о корпоративной системе обучения, подготовке лидеров на руководящие должности и развитии компетенций оперативного персонала. Стороны рассмотрели возможность реализации совместных проектов.

Пресс-служба ПАО «Россети» «Россети» и кубинская UNE обсудили совместные образовательные проекты

«У нас разработано более 300 актуальных и адаптивных образовательных программ», — прокомментировала итоги встречи директор по управлению персоналом и организационному развитию компании Дарья Борисова. Она добавила, что методическую поддержку в реализации программ оказывают НИУ «МЭИ» и другие ведущие вузы. «Мы готовы делиться накопленным опытом с коллегами из Кубы. Прорабатываем вопрос подготовки оперативного персонала UNE на базе корпоративных учебных центров группы «Россети», — отметила Борисова.

В группе «Россети» действуют 30 учебных центров, которые обладают необходимой лицензией образовательных организаций. Ежегодно в них проходят подготовку более 150 тыс. работников электросетевого комплекса. Центры оборудованы компьютерными тренажерами, учебно-тренировочными полигонами, лабораториями для практических занятий.

«Россети» — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы «Россети» входят такие ДЗО, как «Россети Юг», «Россети Тюмень», «Россети Московский регион», «Россети Сибирь», и другие.