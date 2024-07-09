Шамильский район, Дагестан, 9 июля, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Скончался начальник Управления государственной экспертизы Минобороны России Магомед Хандаев. Ему был 61 год. Об этом 9 июля сообщили в администрации Шамильского района Дагестана.

Минобороны России Магомед Хандаев

Причину смерти Хандаева не уточнили. Его тело уже доставили в Махачкалу на самолёте. Начальника управления похоронят в родном селе Гента в Шамильском районе республики.

Магомед Хандаев родился 14 мая 1963 года в Дагестане. Он окончил Самаркандское высшее военное автомобильное командное училище, высшие академические курсы Военной академии Генштаба Вооружённых сил РФ, Российскую академию госслужбы при президенте России и Дагестанский государственный технический университет.

В период с 2009 по 2012 год занимал должность главного федерального инспектора, помощника полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе, а с июня 2022 года — генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства». 20 июня 2023 года Магомеда Хандаева назначили начальником Управления госэкспертизы Министерства обороны.

Хандаев имел чин государственного советника 2-го класса и звание полковника запаса. Он был награждён орденами Александра Невского, «За военные заслуги», а также орденом Почёта.