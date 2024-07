Новосибирск, 9 июля, 2024, 11:16 — ИА Регнум. В кампусе «Школы 21» в Новосибирске начался отборочный тур для участников «Школы 21» в Магадане. Участники, которые успешно пройдут этот этап, продолжат основное обучение в образовательном пространстве «Школы 21» в Магадане, делая взаимные проверки заданий и групповые проекты с участниками других кампусов в стране как онлайн, так и офлайн. Старт обучению дали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Фото пресс-службы «Школы 21» Жители Магадана будут обучаться в «Школе 21»

Такой формат обучения был разработан для труднодоступных и малонаселённых регионов страны, чтобы их жители могли развиваться в области ИТ, получать новые знания, цифровые навыки и востребованную профессию.

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф подчеркнул, что Магадан сильно изменился за последние годы, в городе реализуется огромное количество проектов общероссийского уровня. «Уникальность «Школы 21» в том, что мы можем обучать в любой точке России. И обучение будет ровно таким же по качеству, как в Москве, в Новосибирске, в Казани или в любом другом городе», — сказал Греф.

«Благодаря поручению президента Владимира Владимировича Путина Магаданская область присоединяется к уникальному образовательному проекту Сбера, который даст возможность получить колымчанам бесплатное образование мирового уровня в области ИТ, — отметил Сергей Носов. — Проект должен стать решающим для развития цифровой отрасли региона, а школа в Магадане — точкой притяжения для всех желающих быть востребованным высококлассным специалистом».

Во время отборочного этапа участники откроют для себя сферу цифровых технологий, погрузятся в учебный процесс, познакомятся с методикой «равный равному», выполнят индивидуальные и коллективные проекты, напишут игру, изучат основы языка программирования С и приобретут целый набор полезных мягких навыков.

Образовательный проект Сбер реализует вместе с правительством Магаданской области по поручению президента РФ. За время обучения, которое продлится от 1,5 до 3 лет, участники бесплатно получат востребованную цифровую профессию и станут квалифицированными специалистами. Они изучат языки программирования C, C++, Java, C#, Python и Go, приобретут навыки DevOps, работы с базами данных и сетями.