Актанышский район, Татарстан, 9 июля, 2024, 09:29 — ИА Регнум. В Актанышском районе Татарстана в результате дорожной аварии погибли два человека — восьмилетняя девочка и водитель автомобиля Kia Rio, сообщили 9 июля в региональной прокуратуре.

Прокуратура Татарстана

Произошла дорожная авария примерно в 00:39 мск на 1138-м км трассы М7 Москва — Уфа. Kia Rio столкнулась с грузовым тягачом МАН.

«В результате аварии восьмилетняя пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте. Водитель Kia Rio скончался в карете скорой помощи», — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что пострадали три пассажира легкового автомобиля, включая двоих несовершеннолетних. Всех госпитализировали с различными травмами.

На место ДТП выезжал прокурор Актанышского района Сергей Назаров. Прокуратура начала процессуальную проверку.

Как сообщили в МВД, по предварительным данным, 37-летний водитель Kia Rio задремал во время езды, и автомобиль вынесло на встречку. Произошло лобовое столкновение. Погибшая восьмилетняя девочка — его дочь. Один из госпитализированных — 13-летний подросток.

Как сообщало ИА Регнум, на Сахалине в селе Взморье в конце мая в результате наезда грузовика Toyota Dyna пострадали четверо детей. Они шли по проезжей части, водитель не справился с управлением. Как сообщили в Следственном комитете, водитель находившийся в состоянии алкогольного опьянения.