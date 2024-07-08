Минск, 8 июля, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Российский футбольный союз и Белорусская федерация футбола при поддержке «Русской медиагруппы» провели в Минске матч Лиги ставок Лиги легенд Белоруссия — Россия. Мероприятие было приурочено к 80-летию освобождения Белорусской ССР от немецко-фашистских захватчиков.

«Русская медиагруппа» Певица, актриса и телеведущая Елена Север с сыном, певцом Юркисом

Основное время матча завершилось вничью 1:1. Встреча завершилась серией пенальти, где сильнее была российская команда — 5:4.

Перед началом матча выступила певица, актриса и телеведущая Елена Север. Она исполнила композицию «Верните память», которую сопровождал хореографический номер и видеокадры военных лет на табло. Автор слов песни — официальный представитель МИД РФ Мария Захарова — также присутствовала на матче.

Перед матчем для болельщиков также прошла дискотека 2000-х. Для них выступили Гарик Богомазов (экс-«Отпетые мошенники») и Митя Фомин. После матча на беговой дорожке национального стадиона «Динамо» появился «черный бумер» с рэпером Серегой, который завершил вечер своим выступлением.