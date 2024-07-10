Благовещенск, 10 июля, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Одна из крупнейших железных дорог мира — Байкало-Амурская магистраль (БАМ) — отмечает полувековой юбилей. Ее общая протяженность от Тайшета до Советской Гавани составляет 4287 км, вместе с ответвлениями и соединительными линиями — 5,6 тыс. км. Это одна из важнейших транспортных артерий, влияющих на экономику всей страны. БАМ вместе с Транссибом составляют Восточный полигон железных дорог, и развивать их помогает национальный проект «Модернизация транспортной инфраструктуры».

ОАО «РЖД» Байкало-Амурская магистраль

«Сама жизнь убедительно доказала востребованность этой стратегической магистрали, и поэтому на повестке дня — дальнейшая модернизация БАМа и Транссиба, повышение их пропускной способности, обновление железнодорожной инфраструктуры», — отметил президент России Владимир Путин.

Обновление железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона необходимо для наращивания объемов грузооборота, чтобы расширять экспортно-импортные возможности страны на активно развивающемся рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.

Так, только в 2023 году завершилась модернизация и ввод во временную эксплуатацию почти 140 объектов на БАМе и Транссибе.

Восточный полигон расширяют за счёт строительства вторых путей, мостов, тоннелей, реконструкции станций и других важных объектов. За последние 12 лет провозная способность БАМа увеличилась втрое и продолжает расти, а с ней и мощности всего Восточного полигона:

• 2013 — 98 млн тонн;

• 2022 — 158 млн тонн;

• 2023 — 173 млн тонн;

• 2024 — 180 млн тонн (план);

• 2032 — 270 млн тонн (план).

На первом этапе (с 2013 по 2020 год) модернизации Восточного полигона было уложено порядка 2400 км вторых путей. В рамках второго этапа (с 2018 по 2024 год), который еще идет, планируется укладка еще около 2000 км.

В апреле этого года был дан старт третьему этапу развития БАМа и Транссиба. Проект реализуется с привлечением передовых технологий и инженерных решений. В том числе подписано соглашение о строительстве вторых Северомуйского, Кодарского и Кузнецовского тоннелей и нового железнодорожного моста через реку Амур в Комсомольске-на-Амуре. Напомним, первый Северомуйский тоннель — самый протяжённый в стране (более 15 км), а первый Кодарский— самый высокогорный (расположен на высоте 996 м).

Но всё же создание и развитие БАМа — это не только строительство, но и личные истории людей, которые там работали и продолжают работать.

Дарья Черепанова — электромеханик центра связи Тындинского регионального центра и потомственный железнодорожник. Её родители тоже работали связистами. Говорит, что очень гордится своим городом и профессией.

«Моя работа заключается в обработке информации в специальных программах, обеспечиваем на БАМе всю связь. К примеру, дежурные по станции общаются между собой», — говорит Дарья.

На железную дорогу она попала после окончания Тындинского техникума железнодорожного транспорта (ТТЖТ) и покидать профессию и свой город не собирается. Отличительной особенностью современного БАМа Дарья назвала переход на цифровое оборудование.

Один из тех, для кого Дарья обеспечивает связь, — дежурный по станции Тында Виктор Карагаев. Как и его коллега, он закончил ТТЖТ и вот уже 10 лет трудится на БАМе. По словам Виктора, за это время многое поменялось.

«Строятся новые станции, разъезды, обновляется подвижной состав. Очень много привносится в развитие инфраструктуры Восточного полигона. А вместе с этим привлекается молодежь, создаются новые рабочие места. То есть регион становится более привлекательным», — подчеркнул он.

Виктор Карагаев начинал работать с должности помощника машиниста тепловоза, а больше пяти лет назад перешёл в структуру управления. Его задача сегодня — вместе с командой организовать не только приём, встречу и отправление всех вагонов и пассажиров, но и обеспечить людям комфорт.

«Для меня — честь и гордость показать весь свой профессионализм в качестве дежурного и руководителя. Горд, что смог донести до коллектива ту программу, которую нам нужно выполнить», — подчеркнул Виктор Карагаев.

Сейчас магистраль переживает второе рождение. А бамовцы, ставшие уже дедушками и бабушками, передают свой энтузиазм следующим поколениям — сегодняшним студентам, которые вносят вклад в развитие БАМа в наши дни. Так, Дарья Хомякова — студентка третьего курса Иркутского государственного университета путей сообщения и комиссар студенческого строительного отряда «Великий» — ездила работать на БАМ два года подряд в составе студотряда. Когда-то магистраль строил ее дедушка Сергей Иванович Толстых.

«На БАМе дедушка работал прорабом. Байкало-Амурская магистраль подарила ему не только хорошую работу, новых друзей, но и спутницу жизни — нашу бабушку Валентину», — рассказала Дарья.

И таких историй участников строительства БАМ очень много. Познакомиться с некоторыми из них можно на портале национальныепроекты.рф.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Модернизация транспортной инфраструктуры» реализуется с 2019 года по решению президента Владимира Путина. По нацпроекту по всей стране развивается транспортная система, в том числе и железнодорожная инфраструктура БАМа и Транссиба. Работы на Восточном полигоне железных дорог включают в себя не только строительство крупных объектов — тоннелей, мостовых переходов. Также для ликвидации узких участков на БАМе и Транссибе идет модернизация станций, строительство вторых путей и другие работы.