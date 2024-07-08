Российские бойцы ликвидировали наёмника из Бразилии с позывным Sierra. Примечательно, что он вёл собственный YouTube-канал и для создания контента отправился на «сафари на русских» в зону специальной военной операции. Как сообщил 8 июля в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок, обратно боевик «уехал в цинке».

ИА Регнум Ситуация на фронте, СВО

Информацию подтвердил и военкор Чингис Дамбаев, написавший, что бразилец «приехал пострелять в русских на Украину <…>, но сафари не удалось». Обсуждением такого события ознаменован 866-й день специальной военной операции (СВО).

Тем временем российские военные освободили населённый пункт Чигари в ДНР, сообщил 7 июля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В результате боёв, которые шли в ДНР у Артёмово, Дружбы, Воздвиженки, Тимофеевки, Торецка, Берёзовки и Новгородского, российские военные нанесли поражение формированиям ВСУ. Кроме того, за сутки они отразили шесть контратак украинских штурмовиков.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.