Котенок сообщил об уничтожении наёмника из Бразилии — 866-й день СВО
Уничтожен наёмник Sierra, который отправился на «сафари на русских» — 866-й день СВО
Российские бойцы ликвидировали наёмника из Бразилии с позывным Sierra. Примечательно, что он вёл собственный YouTube-канал и для создания контента отправился на «сафари на русских» в зону специальной военной операции. Как сообщил 8 июля в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок, обратно боевик «уехал в цинке».
Информацию подтвердил и военкор Чингис Дамбаев, написавший, что бразилец «приехал пострелять в русских на Украину <…>, но сафари не удалось». Обсуждением такого события ознаменован 866-й день специальной военной операции (СВО).
Тем временем российские военные освободили населённый пункт Чигари в ДНР, сообщил 7 июля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В результате боёв, которые шли в ДНР у Артёмово, Дружбы, Воздвиженки, Тимофеевки, Торецка, Берёзовки и Новгородского, российские военные нанесли поражение формированиям ВСУ. Кроме того, за сутки они отразили шесть контратак украинских штурмовиков.
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