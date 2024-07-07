Нальчик, 7 июля, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Личности родителей девятиклассников, проявивших неуважение к гимну России в одной из школ Нальчика, установлены. Об этом сообщили 7 июля журналистам пресс-службе минпросвещения Кабардино-Балкарии.

Кадр из видео

Ранее в Сети появились кадры, снятые в школе во время выпускного. Часть взрослых сидит, когда звучит гимн России, некоторые смотрят в экраны смартфонов.

В ведомстве отметили, что ситуацией занимаются правоохранительные органы. К родителям будут применены меры в рамках действующего законодательства.

Среди учащихся не было тех, кто проявил неуважение к звучавшему гимну. В публикациях об инциденте фигурировал закрывавший уши ребёнок, но это был дошкольник, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, на родителей выпускников из Нальчика составили протоколы за нарушение официального использования гимна России, им грозит штраф.

Весной 2023 года в Калужской области оштрафовали депутата районного собрания Александра Лепендина, который отказался встать во время исполнения гимна России. В ходе заседания комиссии по этому вопросу депутату вручили повестку в военкомат.