В Нальчике установили родителей, проявивших в школе неуважение к гимну РФ
Нальчик, 7 июля, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Личности родителей девятиклассников, проявивших неуважение к гимну России в одной из школ Нальчика, установлены. Об этом сообщили 7 июля журналистам пресс-службе минпросвещения Кабардино-Балкарии.
Ранее в Сети появились кадры, снятые в школе во время выпускного. Часть взрослых сидит, когда звучит гимн России, некоторые смотрят в экраны смартфонов.
В ведомстве отметили, что ситуацией занимаются правоохранительные органы. К родителям будут применены меры в рамках действующего законодательства.
Среди учащихся не было тех, кто проявил неуважение к звучавшему гимну. В публикациях об инциденте фигурировал закрывавший уши ребёнок, но это был дошкольник, добавили в пресс-службе.
Как сообщало ИА Регнум, на родителей выпускников из Нальчика составили протоколы за нарушение официального использования гимна России, им грозит штраф.
Весной 2023 года в Калужской области оштрафовали депутата районного собрания Александра Лепендина, который отказался встать во время исполнения гимна России. В ходе заседания комиссии по этому вопросу депутату вручили повестку в военкомат.