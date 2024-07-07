Санкт-Петербург, 7 июля, 2024, 13:28 — ИА Регнум. В ночь на 7 июля в Санкт-Петербурге на Невском проспекте произошла массовая драка. Видео потасовки опубликовали пользователи соцсети.

Кадр из видео

Драка произошла ориентировочно около 2 часов ночи у Аничкова моста. Как видно на кадрах, изначально в драке участвуют двое мужчины, затем на помощь одному из них приходят знакомые и валят другого на землю. В итоге драка перемещается с тротуара на проезжую часть. После того как мужчина поднялся с земли, он ударил другого участника потасовки, на что в ответ получил удар от женщины. Из-за чего произошёл конфликт и что было дальше, неизвестно.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее в Екатеринбурге произошла массовая драка во дворе ЖК «Весна», в потасовке участвовали как минимум 10–15 человек. По словам очевидцев, страшный шум поднялся в половине второго ночи. Жительница дома рассказала порталу, что выглянула в окно и увидела, что на земле уже неподвижно лежал мужчина, а рядом плакала и звала отца маленькая девочка. Потом его подняли, но драка не останавливалась, пока не приехала полиция и скорая помощь.