Москва, 7 июля, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с их профессиональным праздником, отметив значимость водного транспорта для развития страны. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

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«Водный транспорт является неотъемлемой составляющей отечественной транспортной системы, играет важную роль в социально-экономическом развитии страны, укреплении межрегиональных и международных связей», — отметил президент.

Российский лидер заявил, что в этой отрасли трудятся специалисты высокой квалификации, хорошо знающие и любящие своё дело. Компетенция сотрудников водного транспорта, их энергия и стремление к результату помогают строить современные суда и увеличивать число пассажирских и грузовых перевозок, добавил Путин.

Помимо этого, он напомнил о росте качества и доступности предоставляемых услуг. По словам главы государства, в РФ продолжается совершенствование береговой инфраструктуры, в приоритете — обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.

В заключение Путин выразил уверенность, что работники морского и речного флота продолжат достойно справляться со всеми поставленными перед ними задачами на благо России. Он пожелал специалистам успехов и реализации намеченных целей.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что развитие морского и речного флота является одним из основных приоритетов государства. Вместе с этим глава правительства напомнил, что Владимир Путин в послании Федеральному собранию и своих указах поставил перед морским и речным флотом задачи по освоению Северного морского пути, арктических и дальневосточных морей, а также обустройству водных магистралей в рамках международных транспортных коридоров.

Кроме того, реализуются расширение маршрутной сети пассажирских и грузовых перевозок, строительство и обновление флота, а также модернизация портов, отметил Мишустин.