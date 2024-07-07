Пекин, 7 июля, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Макроэкономическая политика западных стран и экономическое давление с их стороны утомили международное сообщество, заявил российский посол в КНР Игорь Моргулов в ходе панельной дискуссии по перспективам БРИКС на Форуме глобального мира в Университете Цинхуа.

Евгений Биятов/РИА Новости Игорь Моргулов

«Международное сообщество устаёт от постоянного шантажа и давления со стороны западных элит и новых колониальных амбиций», — сказал Моргулов.

Именно поэтому, по его словам, растёт количество государств, которые постепенно сокращают зависимость от американского доллара, переходят на расчёты в нацвалютах и используют альтернативные системы платежей.

Макроэкономическую политику стран Запада дипломат назвал безответственной. Деньги выпускаются бесконтрольно, накапливается необеспеченный долг, в результате замедляется мировая экономика, нарастают безработица и дефицит сырья, разрываются цепочки поставок, возникают проблемы с продовольственной и энергетической безопасностью, добавил Моргулов.

В связи с этим государства чаще стремятся к настоящей стратегической независимости и делают выбор в пользу сотрудничества, а не изоляции, заключил посол.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российский посол в Италии Алексей Парамонов заявил, что Запад потерпел крах в попытках вывести Россию с глобальной арены. По его словам, главная причина провала в том, что миру нужна Россия.