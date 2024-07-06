Рим, 6 июля, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Запад пытался вывести Россию с глобальной арены, но потерпел крах, потому что мир нуждается в ней. Об этом российский посол в Италии Алексей Парамонов заявил в статье, опубликованной 6 июля газетой La Repubblica.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Он напомнил, что в 2010 году в Италии издали книгу Евгения Примакова «Мир без России. К чему ведёт политическая близорукость», в которой затрагивался вопрос об устранении РФ с мировой авансцены. Теперь через 14 лет можно констатировать, что эта затея не удалась, так как невозможно устранить из мира страну с тысячелетней историей, 150-миллионным народом, огромной территорией и почти половиной мировых природных ресурсов.

«Но главная причина провала Запада состоит в том, что Россию невозможно устранить из мира, потому что мир нуждается в ней», — подчеркнул Парамонов.

По его словам, большинство стран хотят сохранить традиционные основы национального бытия, они стремятся к справедливости, к демократизации международной жизни и суверенитету. Это не смогли изменить процессы глобализации, запущенные Западом.

Запад фактически обнулил взаимодействие с Россией, что обрушило глобальную повестку дня по контролю над вооружениями и ядерному нераспространению, недопущению милитаризации космоса и киберпространства и другим ключевым вопросам, добавил дипломат.

В условиях запроса на формирование многополярного порядка миру ещё больше нужен диалог, касающийся сосуществования государств и их объединений. Необходимо устранять системные недостатки международной архитектуры, в том числе ограниченное влияние «незападных стран в глобальных механизмах», отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня на встрече с руководством МИД президент Владимир Путин подчеркнул, что бурная кампания Запада по изоляции России на международной арене провалилась, и это очевидно всем. В Москве понимают, что при этом западные страны не отказались от идеи выстроить некое подобие международной антироссийской коалиции, отметил он.