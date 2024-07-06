Киев, 6 июля, 2024, 20:38 — ИА Регнум. Командование Воздушных сил Украины фальсифицирует информацию о сбитых беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своём Telegram-канале.

(сс) wallycacsabre

«Совесть не мешает командующему Воздушных сил ВСУ, неизменному генералу (Николаю — ред.) Олещуку, согласовывать сфальсифицированную статистику», — написала она.

Безуглая добавила, что подобные действия характерны и для генштаба вооружённых сил Украины (ВСУ). По данным депутата, командование украинской армии регулярно завышает число потерь противника. А не так давно командиры начали выдавать повреждённую на фронте технику за «уничтоженную» украинскими бойцами.

В пример депутат привела случай, когда во время атаки российские военные запустили пять боеприпасов, которые ВСУ не удалось сбить. Тогда командование подало сигнал, что якобы ВС России запускали десять боеприпасов, и пять из них сбили украинские бойцы.

Украинские танкисты имитируют поломки боевых машин, чтобы избегать боестолкновений с Вооружёнными силами России. В некоторых случаях командирам ВСУ даже приходилось заваривать танкистов в машинах, чтобы заставить военных идти в наступление.

Накануне депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что доукомплектация подразделений ВСУ противоречит данным потерь. Он подчеркнул, что до момента принятия нового закона о мобилизации, каждый месяц в стране призывали от 15 до 20 тысяч мужчин, это соответствует 420 тысячам за все время конфликта. Дубинский поинтересовался, где все эти люди.