Киев, 6 июля, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Согласно ним, в Харьковской области воздушная тревога звучит уже более 13 часов. В остальных регионах предупреждение объявили практически одновременно — в 10:50 по московскому времени.

Как передавало ИА Регнум, ночью 6 июля на фоне объявленной по всей Днепропетровской области воздушной тревоги в Кривом Роге прогремели взрывы.

Поздним вечером 4 июля воздушная тревога была объявлена на территории всей Украины. Согласно данным карты, первыми её получили жители Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областей. Вечером сирены сработали и в столице Украины.