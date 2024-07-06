Днепропетровск, Украина, 6 июля, 2024, 09:08 — ИА Регнум. В результате ударов был повреждён объект инфраструктуры в городе Никополе в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областного совета Николай Лукашук в Telegram-канале.

Diego Herrera/Global Look Press

Согласно сообщению, город Никополь подвергся ударам, в результате был повреждён инфраструктурный объект.

При этом он не уточнил, о каком именно объекте идёт речь.

Как передавало ИА Регнум, ранее военная администрация Сум сообщила, что энергетический объект был повреждён в ночь на 6 июля. Часть населённых пунктов осталась без электроэнергии.

Российские военные ночью 6 июля нанесли три удара по заводу «Сумыхимпром» в Сумах, где изготавливают кассетные заряды для РСЗО. Завод имеет большую территорию, ангары, железнодорожные пути. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.