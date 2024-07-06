Сумы, Украина, 6 июля, 2024, 07:58 — ИА Регнум. Военная администрация Сум сообщила, что энергетический объект был повреждён в ночь на 6 июля. Часть населённых пунктов осталась без электроэнергии, информировали чиновники в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Сумы

«Удар — по энергетической инфраструктуре Сумской области. Обесточены населённые пункты в нескольких районах», — написали в сообщении без указания, какой именно объект получил повреждения.

Аварийно-ремонтные службы работают над восстановлением электроснабжения.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные ночью 6 июля нанесли три удара по заводу «Сумыхимпром» в Сумах, где изготавливают кассетные заряды для РСЗО. Завод имеет большую территорию, ангары, железнодорожные пути. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Как пояснил подпольщик, химическое производство сосредоточено на изготовлении кассетных зарядов для ракет РСЗО. Завод расположен под землей. Там же на ракеты устанавливают изготовленные заряды.

Севастополь 5 июля простился с погибшей от удара американской ракеты ATACMS воспитателем детского сада № 93 Людмилой Хариной. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев.

В Краснодарском крае ночью 6 июля Ейский, Ленинградский и Павловский районы подверглись атакам украинских боевиков. При падении обломков вражеских беспилотников повреждения получила вышка сотовой связи, возникли возгорания резервуаров с топливом.