Севастополь, 5 июля, 2024, 21:55 — ИА Регнум. В Севастополе прошли похороны воспитательницы Людмилы Хариной, погибшей при обстреле 23 июня. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Кадр из Телеграм — канала t. me/razvozhaev

Глава региона рассказал, что 5 июля состоялось прощание с педагогом 93-го детсада Людмилой Хариной, убитой американской ракетой ATACMS с кассетной боевой частью на пляже 23 июня.

«В то воскресенье Людмила Александровна была на Учкуевке. Был редкий выходной день, который она планировала провести вместе с сыном, дочкой и супругом на пляже, — написал Развожаев. — Людмила Александровна погибла на месте, сын и муж с тяжёлыми ранениями были эвакуированы в Москву, дочь получила лёгкие ранения и осталась в городе».

Отпевание Людмилы Хариной прошло во Владимирском соборе.

Как сообщало ИА Регнум, украинские войска пытаются прощупать систему оборону Крыма, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, месте с крылатыми ракетами по городу запускают и ложные цели, изучая систему обороны полуострова.